معاون وزیر بهداشت ایران از نیاز فوری کشور به ۶ هزار پزشک متخصص خبر داد

به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، سجاد رضوی، معاون وزیر بهداشت ایران در جریان دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد، به بررسی چالش‌های پیش روی اجرای برنامه‌ی "پزشک خانواده" و بازسازی نظام سلامت، به‌ویژه در مناطق دورافتاده پرداخت.

سجاد رضوی با اشاره به بحران مالی در حوزه‌ی سلامت، تصریح کرد که در برخی استان‌های ایران، پزشکان متخصص به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای خود طی ۹ تا ۱۰ ماه گذشته، تمایلی به ادامه‌ی فعالیت در مراکز دولتی ندارند. وی تأکید کرد که دولت برای به‌روزرسانی پرداخت‌های پرسنل پزشکی و ایجاد انگیزه در متخصصان جهت تداوم خدمت‌رسانی، نیازمند تخصیص بودجه‌ی مجزا و فوری است.

معاون وزیر بهداشت همچنین به تأثیرات مخرب تورم و سقوط ارزش تومان بر تجهیز مراکز درمانی اشاره کرد و افزود: "در سال‌های گذشته با بودجه‌ای مشخص، امکان خرید صدها دستگاه پیشرفته وجود داشت، اما اکنون با همان اعتبار تنها می‌توان تعداد انگشت‌شماری تجهیزات ضروری از جمله دستگاه‌های سنگ‌شکن کلیه، سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی تهیه کرد."

این مقام ارشد وزارت بهداشت در پایان سخنان خود تأکید کرد که بر اساس آمارهای موجود، نظام درمانی کشور با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است و برای جبران این خلاء، استخدام فوری ۶ هزار پزشک متخصص ضرورت دارد.

اگرچه سجاد رضوی به دلایل ساختاری کاهش شمار پزشکان اشاره‌ای نکرد، اما پیش‌تر در اکتبر سال گذشته، علی جعفریان، معاون سابق وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود که طی هفت سال گذشته، بیش از ۳۰ هزار پزشک به‌صورت رسمی برای مهاجرت و خروج از کشور اقدام کرده‌اند.