شمارش معکوس برای تکمیل کابینه "علی زیدی"؛ توافق در ۱۵ روز آینده؟

منابع آگاه در عراق از تلاش جدی جریانات سیاسی برای تکمیل کابینه وزرای دولت جدید این کشور ظرف دو هفته آینده خبر می‌دهند؛ این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند هنوز زمان قطعی برای این کار مشخص نیست.

یک منبع آگاه در ائتلاف چارچوب هماهنگی امروز یکشنبه (۳۱ مه ۲۰۲۶) در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که این ائتلاف در هفته جاری نشست مهمی را برای بررسی روند تکمیل کابینه وزرای علی زیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، برگزار خواهد کرد.

این منبع افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، پرونده تشکیل کابینه بسته شود و وزارتخانه‌های باقی‌مانده که پیش از این موفق به کسب رأی اعتماد نشده بودند، تعیین تکلیف شوند. وی، همچنین تأکید کرد که چارچوب هماهنگی کاملاً جدی است تا این فرایند در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

از سوی دیگر، "اشواق جاف" نماینده فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، در گفتگو با کوردستان۲۴ دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد. او اظهار داشت: هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیران باقی‌مانده کابینه علی زیدی تعیین نشده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: دادگاه عالی فدرال عراق هنوز به شکایت کاندیداهایی که در جلسات قبلی موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان نشده و دست به اعتراض زده‌اند، پاسخ نداده است و تا زمان صدور این احکام، روند کار معطل خواهد بود.

پارلمان عراق در روز پنجشنبه (۱۴ مه ۲۰۲۶) به ۱۴ وزیر کابینه علی زیدی، نخست‌وزیر جدید دولت فدرال رأی اعتماد داد، اما تعدادی از وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.