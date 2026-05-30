بازداشت اعضای باند بزرگ کلاهبرداری در دبی
سرقت "عود" ۱۲ میلیون درهمی با ترفند شاهزادهی قلابی
پلیس دبی موفق شد یک باند حرفهای ۸ نفره را که با جعل هویت و تشریفات مجلل، محمولهی گرانقیمت بخور عود را به سرقت برده بودند، شناسایی و بخشی از اعضای آن را بازداشت کند.
مقامات امنیتی امارات متحدهی عربی از متلاشی شدن یک باند بزرگ کلاهبرداری خبر دادند که با فریب یک بازرگان، محمولهی "عود" نایابی به ارزش ۱۲ میلیون درهم (معادل تقریبی ۳.۲۶ میلیون دلار) را به سرقت برده بودند. در این پروندهی پیچیده، زنی که خود را به عنوان یک "شاهزاده" معرفی کرده بود، نقش کلدی در جلب اعتماد مالباخته ایفا کرد.
پلیس دبی در بیانیهای اعلام کرد که این باند متشکل از ۸ نفر، از جمله یک زن، بوده است. نیروهای امنیتی موفق شدند در عملیاتی ضربتی و در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع جرم، ۴ تن از اعضای این باند را دستگیر کرده و محمولهی عود مسروقه را از آنها پس بگیرند.
همچنین اعلام شده است که برای ۴ عضو دیگر این باند که بلافاصله پس از انجام سرقت از کشور خارج شدهاند، "اعلان قرمز" بینالمللی صادر شده است. زنی که در زمان وقوع جرم خود را به عنوان شاهزاده معرفی کرده بود، در میان افراد متواری قرار دارد.
تحقیقات پلیس نشان میدهد که این کلاهبرداری با برنامهریزی دقیق و از یک فروشگاه عود در بازارهای محلی آغاز شده است. دو تن از اعضای باند با مراجعه به این فروشگاه، بازرگان را متقاعد کردند که یک شاهزاده قصد خرید عود نایاب در دبی را دارد.
کلاهبرداران برای باورپذیر کردن سناریوی خود، یک ویلای مدرن را اجاره کرده و با استخدام محافظ و تدارک یک ضیافت شام مجلل، صحنهسازی حرفهای انجام دادند تا بازرگان نسبت به هویت "شاهزادهی قلابی" اطمینان حاصل کند. بر اساس گزارشها، اعضای این باند پس از کشاندن بازرگان به محل مذکور، در یک فرصت مناسب قطعات چوب معمولی را در کیفهای وی جایگزین کرده و عودهای گرانبها را به سرقت بردند.