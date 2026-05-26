تمهیدات ویژه اقلیم کوردستان برای استقبال از گردشگران در عید قربان

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ با فرارسیدن عید قربان، سازمان گردشگری اقلیم کوردستان در سراسر استان‌ها و مناطق برنامه ویژه برای استقبال از گردشگران خارجی و داخلی در نظر گرفته است. این سازمان پیشبینی کرده است که در روزهای عید شمار قابل توجهی از گردشگران به مناطق مختلف اقلیم سفر کنند.

استقبال از گردشگران در ورودی‌ استان

نریمان فاضل، سخنگوی اداره کل گردشگری اربیل، امروز سه‌شنبه ۲۶ مه به کوردستان۲۴ گفت که برای استقبال از گردشگران در روزهای عید در کلیه ایست‌بازرسی‌ها و ورودی‌های استان تیم‌های ویژه استقبال مستقر شده‌اند و تیم‌های نظارتی هم در سطح شهر بر نحوه ارائه خدمات هتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری به گردشگران نظارت می‌کنند تا از کیفیت بالای خدمات مطمئن شوند و تلاش می‌کنند که خدمات شایان به گردشگران ارائه شود.

ایجاد مرکز ویژه برای راهنمایی گردشگران

گوران قادر، سخنگوی اداره کل گردشگری سلیمانیه نیز به کوردستان۲۴ گفت که مدت دو روز است برای استقبال از گردشگران زمینه‌سازی می‌کنند. «تیم‌های ویژه در حالت آماده‌باش هستند، گردشگران را راهنمایی می‌کنند. در مرکز شهر سلیمانیه مرکزی ویژه برای راهنمایی و ارائه اطلاعات به گردشگران ایجاد شده است و در طول روزهای عید خدمات ارائه می‌‌کند.»

او تأکید کرد که تسهیلات لازم برای استقبال شایان از گردشگران فراهم شده است.

تأمین کارت‌ QR Code برای دریافت کمک از مراکز گردشگری

شَمال هروری، سخنگوی اداره کل گردشگری دهوک نیز در خصوص زمینه‌سازی برای استقبال از گردشگران در این استان، به کوردستان۲۴ گفت:‌ «استان دهوک دارای ۷۵۰ مرکز گردشگری است که ظرفیت اقامت ۱۵ تا ۱۷ هزار گردشگر را دارند. علاوه بر این استان دهوک ۲۰۰ تا ۲۵۰ مکان گردشگری طبیعی را در خود جای داده است.»

وی افزود که توصیه‌های لازم را به شرکت‌های گردشگری ارائه کرده‌اند. «همچنین کارت‌های "QR Code" و شماره تلفن مخصوص در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز برای دریافت کمک با مراکز مربوطه تماس برقرار کنند.»

او بر نظارت کامل بر اماکن گردشگری برای اطمینان یافتن از ارائه خدمات سطح بالا به گردشگران تأکید کرد.

هروری افزود که در همین راستا و بنا به توصیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به‌ اهمیت دادن بیشتر به حفاظت از محیط زیست، در روزهای عید، تیم‌های ویژه‌ای تشکیل شده‌اند که با توزیع بروشورهای حاوی نکات و مقررات لازم میان گردشگران، نصب پلاکاردهای ویژه و ارائه راهنمایی‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست، فعالیت می‌کنند.

برگزاری جشنواره‌های ویژه فرهنگی

کمال خوداده، سخنگوی اداره کل گردشگری حوزه اداری مستقل سوران به کوردستان۲۴ گفت: «در روزهای عید در گردشگاه‌های معروف کوهستان کورک، شنگلبانه و پرژی جشنواره‌های ویژه و کنسرت‌های بزرگ موسیقی برگزار خواهند شد.»

او همچنین از ورود شمار قابل توجهی از گردشگران از گذرگاه مرزی حاجی عمران، قبل از فرارسیدن عید خبر داد.

چیا قاسم، مدیرکل گردشگری حلبچه نیز با اشاره به اینکه عید قربان همزمان است با فصل بهار و طبیعت منطقه جذابیت بسیاری برای گردشگران دارد، گفت: «پیشبینی می‌کنیم که در روزهای عید بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر از اماکن گردشگری استان حلبچه بازدید کنند.»

او گفت در تیم‌هایی که برای استقبال از گردشگران تشکیل شده‌اند از خانم‌ها و آقایانی که به زبان‌های مختلف مسلط هستند استفاده شده تا به راحتی بتوانند با گردشگران ارتباط برقرار کنند و در ارائه خدمات و تسهیلات لازم به آنان بهتر عمل کنند.

برنامه بلند مدت برای توسعه بخش گردشگری

اقلیم کوردستان به غیر از روزهای عید در طول سال از گردشگران استقبال ویژه به عمل آورده و سازمان گردشگری اقلیم برنامه بلند مدت برای توسعه بخش گردشگری تدوین کرده است، امری که دولت اقلیم به طور جدی از آن حمایت کرده و بودجه کلان به آن اختصاص داده است.

ب.ن