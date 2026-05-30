تأمین امنیت غذایی عراق؛ ورود ۴۴ هزار تُن برنج آمریکایی از مسیر راهبردی اردن

بندر عقبه؛ جایگزین راهبردی برای واردات کالا از طریق اردن به عراق

شرکت بازرگانی مواد غذایی عراق از پهلوگیری کشتی حامل برنج آمریکایی در بندر عقبه خبر داد؛ این اقدام در پی انسداد تنگه‌ی هرمز و با هدف استمرار توزیع سبد کالای شهروندان صورت می‌گیرد.

وزارت بازرگانی عراق روز یکشنبه ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که کشتی "EQUINOX DREAM" حامل ۴۴ هزار تُن برنج تولید کشور آمریکا، وارد بندر عقبه در پادشاهی اردن شده است. این محموله در حالی به مقصد رسیده است که خطوط کشتیرانی بین‌المللی با چالش‌های لجستیکی متعددی روبرو هستند.

تداوم برنامه‌ی تأمین سبد غذایی شهروندان

لما هاشم الموسوی، مدیرکل شرکت دولتی بازرگانی مواد غذایی عراق، در این رابطه اظهار داشت: "روند تأمین نیازهای مربوط به سبد غذایی و طرح‌های حمایتی دولت، طبق برنامه‌ی بازاریابی سال ۲۰۲۶ میلادی بدون وقفه ادامه دارد." وی همچنین تأکید کرد که مدیریت این شرکت به صورت شبانه‌روزی برای تضمین وصول کالاهای اساسی به تمامی استان‌های عراق، از جمله استان‌های اقلیم کوردستان، تلاش می‌کند تا ثبات امنیت غذایی در سراسر کشور حفظ شود.

بندر عقبه؛ جایگزین راهبردی برای واردات کالا

هم‌زمان با این تحولات، محمود خلیفات، مدیرکل شرکت مدیریت و بهره‌برداری بنادر عقبه، در گفتگو با رسانه‌های اردنی فاش کرد که به دلیل انسداد تنگه‌ی هرمز در دو ماه گذشته، عراق بندر عقبه را به عنوان شریان اصلی و راهبردی برای واردات کالا انتخاب کرده است.

محمود خلیفات تصریح کرد که علاوه بر محموله‌ی مذکور، ۵ کشتی دیگر حامل کالاهای ضروری نظیر ذرت، شکر، آهن و چوب در این بندر پهلو گرفته‌اند که بار آن‌ها از طریق سیستم ترانزیت زمینی به بازارهای عراق منتقل می‌شود.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مقامات بندر عقبه، تاکنون ۱۰۰ هزار تُن روغن نباتی از این مسیر به عراق ارسال شده است. همچنین در حال حاضر دو کشتی دیگر با ظرفیت مجموع ۶۵ هزار تُن کالا در لنگرگاه حضور دارند و در انتظار آغاز عملیات تخلیه و بارگیری به مقصد عراق هستند.

این تغییر مسیر تجاری نشان‌دهنده‌ی بهره‌گیری عراق از گزینه‌های متنوع برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای و تضمین جریان کالا به داخل مرزهای این کشور است.