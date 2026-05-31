نخست‌وزیر اسرائیل از کشته شدن صدها تن از اعضای حزب‌الله در جریان درگیری‌های ماه اخیر خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیلو روز یکشنبه ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که ارتش این کشور موفق شده است کنترل قلعه‌ی "شقیف" در جنوب لبنان را به دست بگیرد. وی این اقدام را یک تغییر "راهبردی" و بنیادین در روند عملیات‌های نظامی اسرائیل توصیف کرد.

بنیامین نتانیاهو در تشریح جزئیات نبردها مدعی شد که ارتش اسرائیل تنها در ماه گذشته میلادی حدود ۷۰۰ تن از اعضای حزب‌الله لبنان را به قتل رسانده است. وی همچنین افزود که از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها در مارس گذشته، مجموع تلفات نیروهای حزب‌الله به ۸ هزار نفر رسیده است. نخست‌وزیر اسرائیل تأکید کرد که عملیات‌های نظامی مستمر، نتایج مهمی را در جبهه‌های جنگ به همراه داشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های نظامی در مرزهای لبنان و عملیات‌های زمینی و هوایی اسرائیل در مناطق مختلف جنوب این کشور همچنان با شدت ادامه دارد.

در مقابل، حزب‌الله لبنان نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در راستای دفاع از خاک لبنان و مردم این کشور و در پاسخ به "نقض آتش‌بس" و حملات اسرائیل به روستاهای جنوبی که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده، حملات تلافی‌جویانه‌ای را انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای مقاومت تجمع خودروهای نظامی و سربازان اسرائیلی را در شهرک "بیاضه" هدف حملات موشکی قرار دادند. حزب‌الله همچنین اعلام کرد که در ساعت ۸:۴۰ صبح، محل استقرار بالگردهای ارتش اسرائیل در شهرک "شلومی" را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده و زیرساخت‌های نظامی در شهرک "نهاریا" را نیز موشک‌باران کرده است.