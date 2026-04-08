احضار کاردار عراق در کویت در پی حمله به ساختمان کنسولگری در بصره

کویت در مورد حمله‌ی معترضان به ساختمان کنسولگری خود در شهر بصره بە عراق اعتراض کرد

3 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی کویت در واکنش به هجوم معترضان به ساختمان کنسولگری خود در شهر بصره، یادداشت اعتراضی شدیدی به نماینده‌ی دیپلماتیک عراق تسلیم کرد.

وزارت امور خارجه‌ی کویت روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) با احضار زید عباس شنشول، کاردار سفارت عراق، اعتراض رسمی خود را نسبت به تعرض و تخریب ساختمان کنسولگری این کشور در بصره ابلاغ کرد. در این یادداشت تأکید شده است که دولت عراق باید اقدامات فوری و قاطعی برای پیگرد و مجازات عاملان این رویداد انجام داده و تضمین کند که چنین حوادثی تکرار نخواهد شد.

این تنش دیپلماتیک پس از آن آغاز شد که ده‌ها معترض روز سه‌شنبه با تجمع در برابر کنسولگری کویت در بصره، تلاش کردند وارد ساختمان شوند. نیروهای امنیتی عراق برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. هم‌زمان، منابع امنیتی از کشته شدن سه غیرنظامی بر اثر اصابت موشک به یک خانه‌ی مسکونی در استان بصره خبر دادند. یک مقام امنیتی عراقی ادعا کرده است که این موشک‌ها از خاک کویت شلیک شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که منطقه از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) شاهد درگیری‌های گسترده میان ایران، آمریکا و اسرائیل است. در این میان، گروه‌های مسلح تحت عنوان «مقاومت اسلامی در عراق» به‌طور مداوم پایگاه‌های نظامی منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده و در مواردی اعلام کرده‌اند که اهداف آن‌ها در داخل خاک کویت و اردن قرار دارد.