سنتکام از حملهی هوایی به اهدافی در جنوب ایران خبر داد
انهدام قایقهای تندرو در تنگهی هرمز
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، از هدف قرار دادن قایقهای تندرو و پایگاههای موشکی در جنوب ایران خبر داد؛ منابع ایرانی وقوع انفجار در بندرعباس و جزیرهی لارک را تأیید کردند.
تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد روز سهشنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، در گفتگو با شبکهی فاکسنیوز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در اقدامی دفاعی، چندین هدف را در جنوب ایران مورد حمله قرار دادهاند.
این مقام نظامی تأکید کرد که عملیات مذکور با هدف حفاظت از نیروهای بینالمللی در برابر تهدیدات فزاینده انجام شده است.
به گفتهی تیم هاوکینز، این حملات بهطور مشخص سکوهای پرتاب موشک و تعدادی از قایقهای ایرانی را که در حال مینگذاری در مسیرهای بینالمللی بودند، هدف قرار داده است.
ارتش ایالات متحده جرییات بیشتری ارائه کرده و مدعی شد که دو قایق متعلق به سپاه پاسداران در حین عملیات مینگذاری در تنگهی هرمز رهگیری و منهدم شدهاند. همچنین گزارشها حاکی از حملهی هوایی به یک پایگاه موشکی در حومهی بندرعباس است که پیشتر جنگندههای آمریکایی را هدف قرار داده بود.
در همین حال، خبرگزاری «دانشجو» به نقل از منابع محلی گزارش داد که جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی مناطقی را در جنوب جزیرهی لارک هدف قرار دادهاند.
بر اساس آمارهای اولیه، این حملات دستکم ۴ کشته بر جای گذاشته است. همزمان، خبرگزاری «تسنیم» از شنیده شدن صدای ۳ انفجار مهیب در شهرهای بندرعباس، سیریک و جاسک خبر داد که لرزههای ناشی از آن در مناطق ساحلی احساس شده است.
جزیرهی لارک که در موقعیت حساس و راهبردی تنگهی هرمز قرار دارد، طی هفتههای اخیر به کانون تنشهای لفظی میان واشینگتن و تهران تبدیل شده بود.
دو طرف پیش از این یکدیگر را به اخلال در امنیت دریانوردی و تهدید کشتیهای تجاری متهم کرده بودند. ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که علیرغم پایبندی به خویشتنداری در دورهی آتشبس، در دفاع از نیروها و تأمین امنیت مسیرهای تجارت جهانی قاطعانه عمل خواهد کرد.