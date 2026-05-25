پیام تفنگ "برنو" به مسرور بارزانی؛ تاکید قبایل عرب بر دفاع مشترک از خاک عراق
امیر قبیله عربی "حمِیر" اعلام کرد که اهدای سلاح سنتی "برنو" به مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، پیام روشن عشایر عرب برای ایستادگی و دفاع مشترک از تمام خاک عراق است؛ چرا که خاندان بارزانی یک مرجع بزرگ و ملی در کشور به شمار میروند. وی، همچنین تأکید کرد که قطع معیشت مردم و عدم پرداخت دستمزد شهروندان اقلیم کوردستان، بدترین اقدام ممکن است و باید فوراً متوقف شود.
امروز دوشنبه (۲۵ مه ۲۰۲۶)، "عزالعرب مسلم حسین" امیر قبیله حمیر، با حضور در برنامه "باسی روژ" از شبکه کوردستان۲۴، به تحلیل ابعاد مذهبی، تاریخی و اجتماعی سفر اخیر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به بغداد پرداخت. وی، تصریح کرد که این سفر تجلی اتحاد راستین کوردها و اعراب است و عشایر عراق، خاندان بارزانی را به عنوان یک مرجع ملی میشناسند.
امیر قبیله حمیر این دستاورد را در تمامی سطوح سیاسی و اجتماعی بسیار مهم و ثمربخش توصیف کرد و گفت: ما مسرور بارزانی را رهبری ملی میدانیم که تاریخ پدران و نیاکان او در مبارزه و رهبری میدرخشد. دیدار با ایشان برای ما مایه افتخار است؛ چرا که این سفر تنشها را کاهش داد و موجی از خرسندی را در میان سران قبایل ایجاد کرد.
وی، با اشاره به ریشههای دیرین پیوند میان کوردها و اعراب افزود: رابطه خاندان بارزانی با قبایل مرکز و جنوب عراق موضوع جدیدی نیست؛ ملا مصطفی بارزانی روابط بسیار عمیقی با عشایر بصره، نجف و بابل داشت و ما هنوز تصاویر و خاطرات آن دوران را حفظ کردهایم. او، تاکید کرد که امروز اربیل و بصره فرقی با هم ندارند و کورد و عرب در خاک، خون و دین با یکدیگر شریک هستند.
فلسفه اهدای سلاح برنو
عزالعرب مسلم درباره اهدای تفنگ برنو به مسرور بارزانی گفت: اهدای این سلاح قدیمی و میراثی، نشاندهنده آن است که ما پیکری واحد هستیم. پیام ما به جناب ایشان این بود که با این اسلحه از تمام خاک عراق دفاع کند، چرا که تاریخ شما سرشار از مواضع ملی است. این سلاح در گذشته و در دوران رژیم پیشین، نماد اشتراک ما بوده و با آن در کنار یکدیگر مبارزه کردهایم.
امیر قبیله حمیر، با ابراز حس برادرانه خود نسبت به پایتخت اقلیم کوردستان گفت: من اربیل را مانند استان بابل میدانم و حتی در آنجا احساس آرامش بیشتری دارم. امیدوارم فرهنگ همزیستی و توسعهای که در اربیل وجود دارد به سایر استانهای عراق نیز منتقل شود. کوردها مردمی صلحطلب و انساندوست و برادران واقعی ما هستند.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، فرقه گرایی و مذهبگرایی را به شدت رد کرد و گفت کوردها، شیعیان و اهل سنت مکمل یکدیگرند. وی، در خصوص بحران مالی نیز اظهار داشت: بدترین کار، قطع روزی مردم و پرداخت نکردن حقوق شهروندان اقلیم است. کوردها سختیهای بسیاری کشیدهاند و شایسته چنین رفتاری نیستند. مشکلات باید از طریق گفتگو حل شود تا کوردها نیز مانند همه عراقیها با عزت و کرامت زندگی کنند.
در پایان، امیر قبیله حمیر از سیاستهای پارت دموکرات کوردستان، پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی تمجید کرد که توانستهاند با درایت خود، عراق را از بسیاری از بحرانها و جنگهای ویرانگر اخیر دور نگه دارند و همواره بخشی از راه حل بحرانها باشند.