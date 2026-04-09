پروازها در فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه از سر گرفته می‌شوند

4 ساعت پیش

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری اقلیم کوردستان از آغاز مجدد پروازهای بین‌المللی به فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه خبر داد و نسبت به افزایش ۲۰ درصدی بهای بلیت‌ها هشدار داد.

امروز پنج‌شنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، لاوند مموندی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری در اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری عراق مبنی بر بازگشایی حریم هوایی این کشور، تمامی خطوط هوایی آماده‌سازی‌های لازم را برای ازسرگیری پروازهای خود به فرودگاه‌های اقلیم کوردستان و عراق آغاز کرده‌اند.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خصوص زمان دقیق آغاز پروازها تصریح کرد که انتظار می‌رود خطوط هوایی پادشاهی اردن (Royal Jordanian) از امشب یا فردا صبح پروازهای خود را به مقصد اربیل از سر بگیرد. همچنین شرکت هواپیمایی فلای اربیل (Fly Erbil) قرار است در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵) پروازهای خود را به مقاصد استانبول و دوسلدورف مجدداً برقرار کند.

در خصوص فرودگاه سلیمانیه نیز، مموندی خاطرنشان کرد که شرکت فلای دبی (Fly Dubai) تصمیم گرفته است از تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵) پروازهای خود را به هر دو فرودگاه اربیل و سلیمانیه آغاز کند. هم‌زمان، خطوط هوایی عراق و اردن نیز پروازهای خود را به مقصد سلیمانیه فعال خواهند کرد.

لاوند مموندی با اشاره به پیامدهای منفی بسته شدن حریم هوایی در ۴۰ روز گذشته، افزود: «به دلیل توقف پروازها، هر دفتر گردشگری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون دینار متضرر شده است؛ این رقم جدای از خسارت‌های هنگفتی است که به فرودگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی وارد شده است.»

وی همچنین نسبت به افزایش بهای بلیت‌ها هشدار داد و گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم قیمت بلیت هواپیما تا ۲۰ درصد افزایش یابد. این مسئله ناشی از رشد سه‌برابری قیمت سوخت هواپیما در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌ی بیمه به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر در منطقه است.»

مموندی در پایان از دولت اقلیم کوردستان درخواست کرد تا از شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی حمایت کند، چرا که این بخش در زمان بروز بحران‌ها، نخستین حوزه‌ای است که متحمل آسیب‌های جدی می‌شود.