کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک نقش مؤثر اقلیم کوردستان در ثبات منطقه را ستود

کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک نقش مؤثر اقلیم کوردستان در ثبات منطقه را ستود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، ضمن تأکید بر جایگاه اقلیم به عنوان کانون آرامش و همزیستی مسالمتآمیز، شرکتهای بلژیکی را به سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان تشویق کرد. کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک نیز نقش مؤثر اقلیم کوردستان در ثبات منطقه را ستود.
دکتر دلاور آژگهای، نماینده دولت اقلیم کوردستان در اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۲۹ مه، در رأس یک هیئت در پارلمان بلژیک مورد استقبال کمیسیون روابط خارجی قرار گرفت.
آژگهای در این دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون، آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاورمیانه را مورد توجه قرار داد.
همچنین بر جایگاه اقلیم کوردستان به عنوان یک عامل اصلی برای ثبات در منطقه تأکید کرد و چالشهای پیش روی کیان قانونی اقلیم کوردستان را برشمرد.
در این دیدار اوضاع امنیتی و حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان - که به رغم اعلام آتشبس انجام میشوند - و پیامدهای منفی آن بر زندگی هممیهنان بررسی شد.
بر حمایت پارلمان بلژیک از حقوق قانونی مردم کوردستان در چارچوب عراق نیز تأکید شد و با توجه به روابط اقتصادی بین دو طرف شرکتهای بلژیکی به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقلیم کوردستان تشویق شدند.
نماینده دولت اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد «کوردستان همچنان به عنوان کانون آرامش و همزیستی مسالمتآمیز باقی خواهد ماند» و از جامعه بینالمللی و به ویژه اتحادیه اروپا و کشور بلژیک خواست که در رویارویی با چالشها میزان حمایت خود از اقلیم کوردستان را افزایش دهند.
در این دیدار رئیس و اعضای کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک نقش مؤثر اقلیم کوردستان در منطقه را ستودند و متعهد شدند که خواستهها و ملاحظات هیئت اقلیم کوردستان را در برنامه کار پارلمان قرار دهند و بر اهمیت تداوم روابط بین اربیل و بروکسل تأکید کردند.
