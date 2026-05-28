اربیل (کوردستان۲۴) ـ بر اساس داده‌های وب‌سایت « Iran War Cost Tracker / ردیاب هزینه‌های جنگ ایران»، که هزینه‌های جنگ ایران را پیگیری می‌کند، هزینه‌های ایالات متحده برای عملیات علیه ایران از زمان آغاز آن در ۲۸ فوریه از ۹۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

این وب‌سایت توضیح می‌دهد که تخمین‌های آن بر اساس گزارش پنتاگون به کنگره در ۱۰ مارس است که در آن اعلام شده بود واشینگتن در شش روز اول جنگ در خاورمیانه ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه کرده و قصد دارد برای هر روز بعدی درگیری، ۱ میلیارد دلار اضافی هزینه کند.

حدود یک ماه پیش، یک منبع به سی‌ان‌ان گفت که هزینه جنگ علیه ایران تاکنون بدون احتساب هزینه‌های بازسازی تأسیسات نظامی و جایگزینی دارایی‌ها، بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزارت دفاع ایالات متحده در اواسط این ماه اعلام کرد که هزینه جنگ علیه ایران تا به امروز به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است و با احتساب هزینه جایگزینی مهمات و هزینه‌های انرژی، می‌تواند به ۱ تریلیون دلار برسد.

طبق وب‌سایت دیگری که توسط محققان آزمایشگاه راه‌حل‌های اقلیمی دانشگاه براون اداره می‌شود، که بار جنگ بر مصرف‌کنندگان آمریکایی به دلیل افزایش قیمت انرژی را پیگیری می‌کند، افزایش ۴۸.۴ درصدی قیمت بنزین و افزایش ۵۱.۳ درصدی قیمت گازوئیل در ۸۹ روز گذشته تاکنون در مجموع بیش از ۴۹.۵ میلیارد دلار برای شهروندان هزینه داشته است، که به معنای حدود ۳۷۸.۱۴ دلار به ازای هر خانوار آمریکایی است.

