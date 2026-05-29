"مار پولس سوم نونا" پاتریارک جدید عراق و جهان شد

مراسم رسمی آغاز به کار "مار پولس سوم نونا"، به عنوان پاتریارک جدید کلیسای کلدانی در عراق و جهان، امروز جمعه (۲۹ مه ۲۰۲۶ - ۸ خرداد ۱۴۰۵) در کلیسای "مار یوسف" بغداد برگزار شد. وی، در این جایگاه، جانشین "مار لوئیس رافائل اول ساکو" می‌شود. این مراسم با حضور گسترده شخصیت‌های برجسته مذهبی و مقامات بلندپایه دولتی جریان داشت.

"مار پولس سوم نونا" در سخنرانی خود، حضور کلیسای کلدانی در عراق را ستون اصلی تاریخ این کشور دانست و تاکید کرد: اتحاد در درون کلیسا یک ضرورت اولویت‌دار است و کلیسای کلدانی خانه‌ای برای همگان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو افزود: ترس یک واکنش طبیعی است؛ مشکل خود ترس نیست، بلکه تسلیم شدن در برابر آن است.

نگاهی به پیشینه پاتریارک جدید

"مار پولس سوم نونا" در اول نوامبر ۱۹۶۷ در شهرک "القوش" متولد شد. او در سال ۱۹۹۱ در بغداد به مقام کشیشی رسید و در سال ۲۰۰۵ مدرک دکترای خود را در رشته انسان‌شناسی الهیات از رم ایتالیا دریافت کرد. وی، در سال ۲۰۱۰ به عنوان اسقف اعظم کلدانی‌ها در موصل آغاز به کار کرد و پس از حملات داعش در سال ۲۰۱۴، همراه با مردم خود آواره شد. او از سال ۲۰۱۵ در استرالیا و نیوزیلند به خدمت مذهبی ادامه داده و تالیفات متعددی در حوزه الهیات و اندیشه دارد.

پیام تبریک اقلیم کوردستان و تمجید از مسرور بارزانی

در حاشیه این مراسم، "آنو جوهر" وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات اقلیم کوردستان به عنوان نماینده مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با پاتریارک جدید دیدار و پیام تبریک نخست‌وزیر را به وی ابلاغ کرد.

پاتریارک جدید نیز ضمن تشکر از این پیام تبریک، از نقش مسرور بارزانی قدردانی کرد و او را "مرد عمل، و نه فقط سخن" توصیف نمود. قرار است "مار پولس سوم نونا" در آینده‌ای نزدیک، به منظور بازدید از کلیساها و دیدار با مقامات حکومتی، سفری رسمی به اقلیم کوردستان عراق داشته باشد.