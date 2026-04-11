آغاز مجدد پروازهای مستقیم میان اربیل و اروپا
رئیس اتحادیهی شرکتهای گردشگری کوردستان از آغاز پروازهای دوطرفه از فرودگاه بینالمللی اربیل به مقاصد دوسلدورف و استانبول خبر داد.
لاون مموندی، رئیس اتحادیهی شرکتهای گردشگری کوردستان، روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، در گفتوگوی اختصاصی با وبسایت خبری کوردستان۲۴ اعلام کرد که پروازهای مستقیم از فرودگاه بینالمللی اربیل به مقصد کشورهای اروپایی از ساعت ۱۶:۰۰ امروز از سر گرفته میشود.
رئیس اتحادیهی شرکتهای گردشگری کوردستان با اشاره به جزئیات این برنامه تصریح کرد که در مرحلهی نخست، دو پرواز مستقیم به شهرهای دوسلدورف در آلمان و استانبول در ترکیه انجام خواهد شد.
لاون مموندی در ادامهی توضیحات خود افزود: «این پروازها بهصورت رفتوبرگشت انجام میشوند؛ بدین معنا که مسافران میتوانند از فرودگاه دوسلدورف به اربیل و بالعکس سفر کنند. پروازهای مسیر استانبول نیز با همین رویه و بهصورت دوطرفه میان هر دو شهر تداوم خواهد داشت.»