ایلان ماسک، میلیاردر پرحاشیه و مالک غول‌های تکنولوژی، با پروژه‌ای جدید به میدان رقابت بازگشته است. این بار او از اپلیکیشن "X Chat" رونمایی کرد؛ پلتفرمی اختصاصی برای پیام‌رسانی، تماس‌های صوتی و تصویری، و اشتراک‌گذاری فایل‌های چندرسانه‌ای که قرار است در ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ رسماً فعالیت خود را آغاز کند.

بزرگترین نقطه قوت این اپلیکیشن، عدم نیاز به شماره تلفن برای ساخت حساب کاربری است. کاربران می‌توانند تنها با استفاده از حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "X" وارد این پیام‌رسان شوند. این موضوع چالشی جدی برای واتس‌اپ و وی‌چت محسوب می‌شود که شماره تلفن را شرط اصلی فعالیت کاربران قرار داده‌اند.

ماسک که پیش از این با شرکت‌های اسپیس‌ایکس، تسلا، بورینگ و هوش مصنوعی "Grok" شناخته می‌شد، اکنون بازاری را هدف قرار داده که بیش از ۶ میلیارد کاربر فعال دارد. او، قصد دارد جایگاه اول و دوم واتس‌اپ و وی‌چت را در سطح جهانی متزلزل کند.

با اعلام این خبر، موجی از نگرانی‌ها درباره افزایش قدرت ماسک بر ابزارهای ارتباطی شکل گرفته است. منتقدان معتقدند این انحصارطلبی ممکن است در آینده به محدودیت آزادی بیان منجر شود. همچنین سوال اصلی کارشناسان این است: امنیت پیام‌ها تا چه حد تضمین شده است و آیا ماسک در برابر درخواست‌های دولتی برای دسترسی به داده‌ها، مقاومت خواهد کرد؟

اپلیکیشن X Chat هم‌اکنون در اپ‌استور (App Store) برای پیش‌سفارش (Pre-order) در دسترس است. برای جلب اعتماد کاربران، ویژگی‌هایی نظیر رمزگذاری سرتاسری، پاک شدن خودکار پیام‌ها و سیستم پیشرفته کنترل حریم خصوصی در آن تعبیه شده است.