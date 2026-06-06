بحرین و کویت حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک خود را محکوم کردند
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از رهگیری و انهدام ۶ فروند موشک بالستیک شلیکشده به سوی منامه و کویت خبر داد.
وزارت امور خارجهی بحرین و ستاد کل ارتش کویت امروز شنبه، ۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۶ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیههایی جداگانه، مقابله با مجموعهای از حملات موشکی و پهپادی ایران را اعلام کردند. وزارت امور خارجهی بحرین ضمن محکومیت شدید این حملات، از ایران خواست تنگهی هرمز را بدون هیچ قید و بندی به روی ناوبری بینالمللی بازگشایی کرده و محل مینهای دریایی را جهت ایمنسازی مسیر کشتیرانی فاش کند.
همزمان، ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور موفق به دفع حملات موشکی و پهپادی شدهاند. مقامات نظامی کویت از شهروندان خواستند تا دستورالعملهای امنیتی را به دقت رعایت کنند. در همین راستا، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) گزارش داد که ایران ۷ موشک بالستیک به سمت بحرین و کویت شلیک کرده که ۶ فروند آن رهگیری و منهدم شده و موشک هفتم نیز به هدف اصابت نکرده است.
دولت بحرین تأکید کرد که حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور "خط قرمز" است و تمامی اقدامات مشروع را برای دفاع از خاک خود به کار خواهد بست. سنتکام نیز اعلام کرد که پیش از این حملات، ۴ پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگهی هرمز سرنگون کرده است و تأکید نمود که در این درگیریها هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی وارد نشده است.