ترامپ بار دیگر ادعا کرد که بخش بزرگی از توان موشکی و پهپادی ایران در پی حملات اخیر منهدم شده است

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ با انتقاد شدید از توافق‌های پیشین، اعلام کرد که بخش بزرگی از توان موشکی و پهپادی ایران در پی حملات اخیر منهدم شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگو با شبکه‌ی "ان‌بی‌سی نیوز" اعلام کرد که ایران تاکنون به دلیل سطح بالای مطالبات واشینگتن، حاضر به امضای توافق جدید نشده است. او با اشاره به پیشینه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای تهران مدعی شد که ایران تاکنون دو بار تا آستانه‌ی دستیابی به سلاح هسته‌ای پیش رفته است.

دونالد ترامپ در این مصاحبه با انتقاد از رویکردهای پیشین در قبال تهران گفت: "توافق قبلی در واقع مسیری بود که به ایران اجازه می‌داد ظرف مدت ۵ سال به سلاح هسته‌ای دست یابد." وی تأکید کرد که تحت مدیریت او، تاران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند چنین برنامه‌ای را پیش ببرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره‌ی توان نظامی ایران اظهار داشت که تنها ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشک‌های ایران باقی مانده است. وی تصریح کرد: "آن‌ها هنوز تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارند، اما این مقادیر با حجم پیش از حملات ما قابل مقایسه نیست؛ چرا که اکثر کارخانه‌های تولید پهپاد و سکوهای پرتاب موشک آن‌ها نابود شده‌اند." دونالد ترامپ همچنین تأکید کرد که واشینگتن از محل دقیق مابقی تسلیحات موشکی و پهپادی ایران آگاه است.