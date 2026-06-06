تنش دیپلماتیک میان تهران و بیروت؛ رد اتهام استفادهی ابزاری از لبنان توسط عراقچی
وزیر امور خارجهی ایران، به سخنان اخیر ژوزف عون، فرماندهی ارتش لبنان، واکنش نشان داد
وزیر امور خارجهی ایران در پاسخ به اظهارات تند فرماندهی ارتش لبنان، اتهام استفاده از این کشور به عنوان "اهرم فشار" در مذاکرات منطقهای را رد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، به سخنان اخیر ژوزف عون، فرماندهی ارتش لبنان، واکنش نشان داد. ژوزف عون پیشتر ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان ابزاری برای چانهزنی در گفتوگوهای سیاسی استفاده میکند و خواستار عدم مداخلهی تهران در امور داخلی بیروت شده بود.
عباس عراقچی در پیامی در پلتفرم "ایکس" نوشت: "اگر لبنان یک کارت فشار بود، تهران مدتها پیش با واشینگتن به توافق رسیده بود." وی در ادامهی این پیام تأکید کرد که نباید تصویری از اشغال لبنان توسط ایران ارائه شود، بلکه تمرکز اصلی باید بر رهایی لبنان از دشمن اصلی آن (اسرائیل) باشد.
این تنش دیپلماتیک پس از آن بالا گرفت که ژوزف عون در مصاحبه با شبکهی "CNN" صراحتاً اعلام کرد: "لبنان خاک ایران نیست؛ اینجا کشور ماست و شما حق مداخله در امور آن را ندارید." فرماندهی ارتش لبنان همچنین تأکید کرد که حزبالله نمایندهی تمامی مردم لبنان نیست و تصمیمات حاکمیتی و راهبردی باید صرفاً در اختیار دولت باشد.
در همین راستا، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از مقامات ایران خواست که "به جنوب لبنان رحم کنند" و این کشور را به میدان جنگهای نیابتی و صندوق پست برای تبادل پیامهای سیاسی میان قدرتها تبدیل نکنند.
این بنبست سیاسی همزمان با رد پیشنهاد آتشبس آمریکا از سوی دبیرکل حزبالله لبنان رخ میدهد. رهبری حزبالله این پیشنهاد را "توهینآمیز" توصیف کرده و بر عدم عقبنشینی نیروهای خود از مناطق جنوبی لبنان تأکید کرده است.