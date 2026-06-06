هشدار محسن رضایی نسبت به گسترش میدان جنگ به خارج از خلیج فارس
مشاور رهبر جمهوری اسلامی بازگشت ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده را آزمون اعتماد برای واشینگتن دانست و بر حاکمیت مشترک بر تنگهی هرمز تأکید کرد.
محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با شبکهی "سیانان" به تشریح راهبردهای کشورش در مرحلهی پس از جنگ و سرنوشت تنگهی هرمز پرداخت. وی بازگشت ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشدهی ایران را گامی ضروری برای اعتمادسازی توصیف کرد و گفت: "اگر دونالد ترامپ خواهان توافق است، بازگرداندن این مبلغ که متعلق به مردم ایران است، آزمونی برای آمریکا خواهد بود تا مسیر برای افقهای جدید باز شود."
محسن رضایی هشدار داد که در صورت از سرگیری جنگ توسط ایالات متحده، ایران میدان نبرد را به خارج از خلیج فارس گسترش خواهد داد. وی در این باره گفت: "ما ابعاد جدیدی به جنگ خواهیم داد و مناطقی همچون اقیانوس هند، دریای سرخ و دریای مدیترانه را در بر خواهیم گرفت؛ همچنین پایگاههای آمریکایی را که تاکنون هدف قرار ندادهایم، مورد حمله قرار خواهیم داد."
مشاور رهبر جمهوری اسلامی با رد احتمال دیدار میان دونالد ترامپ و رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کرد که مذاکرات در مراحل ابتدایی است و شخص رئیسجمهور آمریکا روند گفتگوها را متوقف کرده است. وی همچنین دربارهی مدیریت تنگهی هرمز اظهار داشت که ایران و عمان به طور مشترک بر این آبراه حاکمیت دارند و افزود: "ما مسئول امنیت و مدیریت تنگه هستیم و باید هزینههای زیستمحیطی و خدمات ترانزیت را دریافت کنیم؛ اما آمریکا میخواهد این هزینهها از جیب مردم ایران پرداخت شود."