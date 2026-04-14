ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی در اربیل

25 دقیقه پیش

امروز سه‌شنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، هیمن سید مراد، مدیرکل کشاورزی اربیل، در گفتگو با کوردستان۲۴ بر سیاست قطعی دولت برای مسدود کردن مرزها به روی محصولات وارداتی تأکید کرد. وی، اعلام کرد که به محض رسیدن هر محصول داخلی به مرحله عرضه، واردات نمونه مشابه خارجی آن بلافاصله ممنوع خواهد شد.

مدیرکل کشاورزی اربیل اظهار کرد، هدف اصلی از قبع واردات، تقویت بنیه مالی کشاورزان بومی و رونق بخش کشاورزی در استان اربیل است.

مدیرکل کشاورزی تأکید کرد، تولید مرغ و تخم‌مرغ اکنون بیش از نیاز داخلی است. به همین دلیل، ممنوعیت کامل و قطعی برای واردات مرغ و تخم‌مرغ وضع شده و بازار تنها متکی به تولیدات داخلی خواهد بود.

از سوی دیگر با وجود تأخیر کوتاه در رسیدن محصولات به دلیل شرایط جوی و بارندگی‌های خوب امسال، بازارها هم‌اکنون با محصولات بومی نظیر سیب‌زمینی، خیار، باقلا و گیاهان بهاری اشباع شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود با گرم‌تر شدن هوا در اواسط ماه می، تولید گوجه‌فرنگی و سایر محصولات صیفی اربیل وارد بازار شود که بلافاصله با محدودیت‌های وارداتی جدید برای حمایت از عرضه داخلی همراه خواهد بود.