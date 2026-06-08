هشدار کتائب حزبالله عراق به آمریکا
کتائب حزبالله عرق میگوید تمامی پایگاههای آمریکا در عراق را هدف قرار میدهیم
کتائب حزبالله عراق و گروههای مسلح وابسته به "جبههیِ مقاومت" به ایالات متحده هشدار دادند که در صورت استفاده از خاک عراق یا ارائهیِ هرگونه پشتیبانی لجستیک برای حمله به ایران، تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در عراق را هدف قرار خواهند داد.
روز دوشنبه، ۸ ژوئن ۲۰۲۶، گروههای مسلح وابسته به "جبههیِ مقاومت" با صدور بیانیهای هشدار دادند که اگر اسرائیل به ایران حمله کند و آمریکا پشتیبانی لجستیک یا هوایی در اختیار آن قرار دهد، آنها در هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در داخل عراق تردید نخواهند کرد.
بر اساس گزارش خبرنگار کردستان۲۴، کتائب حزبالله خاطرنشان کرده است که هر نوع همکاری آمریکا با اسرائیل، از جمله در اختیار قرار دادن حریم هوایی عراق یا تأمین سلاح و مهمات، تمامی منافع آمریکا را به اهداف مشروع این گروهها تبدیل میکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که پایگاه لجستیک "ویکتوریا" در نزدیکی فرودگاه بغداد، یکی از اهداف اصلی خواهد بود. این گروهها اعلام کردهاند که آمادگی کاملی برای پاسخگویی به هرگونه سناریوی احتمالی در منطقه دارند.
این تهدیدها در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده و خطر وقوع یک جنگ فراگیر در منطقه وجود دارد.