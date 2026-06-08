تردد در فرودگاه بین‌المللی اربیل عادی شد

5 ساعت پیش

سازمان هواپیمایی کشوری عراق از لغو محدودیت‌های پروازی و بازگشایی کامل آسمان این کشور خبر داد؛ همزمان مدیریت فرودگاه بین‌المللی اربیل نیز عادی‌شدن روند تردد هوایی را تأیید کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری عراق روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ی رسمی اعلام کرد که حریم هوایی این کشور به روی تمامی پروازهای ورودی و خروجی در همه‌ی فرودگاه‌ها بازگشایی شده است. این سازمان تأکید کرد که حرکت هواپیماها طبق روال و دستورالعمل‌های جاری از سر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقامات مربوطه به نظارت بر اوضاع و ارزیابی‌های امنیتی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط ادامه خواهند داد. سازمان هواپیمایی کشوری عراق بر پایبندی خود به حفظ بالاترین سطوح ایمنی و امنیت در حریم هوایی این کشور تأکید و خاطرنشان کرد که هرگونه تغییر جدید از طریق کانال‌های رسمی به اطلاع شرکت‌های هواپیمایی و مسافران خواهد رسید.

همزمان با این تصمیم، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل در گفتگو با وب‌سایت "کوردستان ۲۴" اعلام کرد: "بر اساس دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری عراق، از بعدازظهر امروز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، پروازهای فرودگاه اربیل به حالت عادی بازگشته است".

احمد هوشیار همچنین اشاره کرد که از ساعت ۱۲:۰۰ شب گذشته تا ظهر امروز، تعداد زیادی از پروازهای فرودگاه بین‌المللی اربیل لغو شده بود و تیم‌های فنی در حال جمع‌آوری داده‌های دقیق مربوط به این لغوها هستند.

لازم به ذکر است که پیش از این، تصمیمی مبنی بر انسداد کامل حریم هوایی عراق اتخاذ شده بود که قرار بود به مدت ۷۲ ساعت، از شامگاه ۷ ژوئن تا شامگاه ۱۰ ژوئن ادامه یابد.