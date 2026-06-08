ایران حملات موشکی خود به اسرائیل را متوقف کرد

جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم تنش در لبنان هشدار داد

5 ساعت پیش

قرارگاه "خاتم‌الانبیا" سپاه پاسداران با اعلام توقف عملیات نظامی علیه اسرائیل، هشدار داد که هرگونه حمله مجدد به جنوب لبنان با پاسخی بسیار شدیدتر و ویرانگرتر مواجه خواهد شد.

قرارگاه "خاتم‌الانبیا" متعلق به سپاه پاسداران ایران، روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) با صدور بیانیه‌ی رسمی، توقف عملیات‌های نظامی خود علیه اسرائیل را اعلام کرد. این قرارگاه در بیانیه‌ی خود بر این نکته تأکید ورزید که در صورت تداوم حملات اسرائیل، به‌ویژه علیه مناطق جنوب لبنان، اقدامات تلافی‌جویانه تندتری را در دستور کار قرار خواهد داد.

در متن این بیانیه آمده است: "در پی تجاوزات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه‌ی ضاحیه که با پشتیبانی آمریکا صورت گرفت، نیروهای جمهوری اسلامی ایران در راستای تداوم حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به رژیم اسرائیل دادند". این قرارگاه همچنین مدعی شد که با حملات انجام‌شده، اسرائیل و حامیان آن درس لازم را دریافت کرده‌اند.

تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، مقامات رسمی اسرائیل هنوز موضع‌گیری رسمی خود را در قبال این تصمیم و بیانیه‌ی ایران اعلام نکرده‌اند.