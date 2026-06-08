ابراهیم رضایی در گفتوگو با کوردستان۲۴: دوران خویشتنداری ایران به پایان رسیده است

سخنگوی کمسیون امنت ملی ایران: آماده‌یِ پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای است

3 ساعت پیش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴، ضمن هشدار تند به آمریکا و اسرائیل، اعلام کرد که دوران خویشتنداری تهران به پایان رسیده و این کشور آماده‌یِ پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶، در گفت‌وگو با وب‌سایت کوردستان۲۴ اظهار داشت که آمریکا متهم ردیف اول حوادث منطقه است و اسرائیل بدون موافقت واشینگتن هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

رضایی با اشاره به اینکه آمریکا با استفاده از مالیات و درآمدهای مردم خود، سلاح، هواپیما و تجهیزات نظامی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد، تصریح کرد که ایران به مجازات اسرائیل در برابر جنایاتش ادامه خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین افزود که تهران از ثبات و آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به‌ویژه در لبنان، یمن و عراق حمایت می‌کند. او تأکید کرد که حمله به لبنان به مثابه‌یِ حمله به ایران است و به همین دلیل با قدرت به آن پاسخ داده شده است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که دوران خویشتنداری و سکوت ایران در برابر اقدامات اسرائیل و آمریکا سپری شده و اکنون این کشور در موضع قدرت بسیار برتری قرار دارد.

او در پایان تصریح کرد: "ما اکنون در اوج قدرت هستیم و نسبت به گذشته بسیار قوی‌تر شده‌ایم. همچنین در جنگ ۴۰ روزه آموختیم که چگونه اسرائیل و آمریکا را شکست دهیم؛ بنابراین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باید منتظر روزهایی سخت‌تر و دردناک‌تر باشند."

این اظهارات رضایی در حالی مطرح می‌شود که شب گذشته (یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶)، تنش‌ها میان تهران و تل‌آویو وارد مرحله‌یِ جدیدی شد؛ سپاه پاسداران ایران چندین حمله‌یِ موشکی علیه اسرائیل انجام داد که برخی از این موشک‌ها در تل‌آویو و دیگر مناطق این کشور سقوط کردند.

سپاه پاسداران علت این حملات را "عدم پایبندی اسرائیل و آمریکا به آتش‌بس و تداوم حملات اسرائیل به لبنان، به‌ویژه منطقه‌یِ ضاحیه‌یِ بیروت" عنوان کرد.

در واکنش به این حملات موشکی، نیروی هوایی اسرائیل چندین هدف نظامی را در مناطق غربی و مرکزی ایران بمباران کرد. همچنین مجتمع پتروشیمی ماهشهر هدف حمله قرار گرفت.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای تأکید کرده است که در هر دو بخش تهاجمی و دفاعی در آمادگی کامل به سر می‌برد و تمامی تحرکات ایران را زیر نظر دارد. همزمان، بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، این حملات متقابل ممکن است چندین روز به طول بینجامد.