هشدار حوثیهای یمن به آمریکا: در صورت مشارکت در تنشها، کشتیهایتان هدف قرار میگیرند
فرماندهی نظامی حوثیها: تمام کشتیهای اسرائیل در دریای سرخ هدف مشروع ما خواهند بود
فرماندهی نظامی حوثی در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد در صورت دخالت مستقیم ایالات متحده در حملات علیه ایران و لبنان، تمامی کشتیهای این کشور در دریای سرخ هدف مشروع نیروهای یمنی خواهند بود.
عبدالغنی علی زبیدی، فرماندهی نظامی حوثیهای یمن، روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) در گفتگویی اختصاصی با وبسایت "کوردستان۲۴" هشدار داد که نیروهای آنها بخشی کلیدی از نبرد کنونی در منطقه هستند و هرگونه حمله به ایران، بیروت یا غزه با واکنش آنها روبرو خواهد شد.
عبدالغنی علی زبیدی با اشاره به پیشرفتهای نظامی این گروه اظهار داشت که حوثیهای یمن اکنون به توانمندیهای پیشرفتهای در زمینهی موشکهای بالستیک، موشکهای مافوقصوت (هایپرسونیک) و قدرت دریایی دست یافتهاند.
وی تاکید کرد که این تسلیحات پیشتر در تقابل با اسرائیل و آمریکا آزمایش شدهاند. زبیدی همچنین تصریح کرد که بیانیهی اخیر یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، به معنای آغاز عملیاتهای نظامی متنوع در صورت عدم توقف حملات اسرائیل به یمن، ایران و لبنان است.
عبدالغنی علی زبیدی، دربارهی وضعیت دریای سرخ و تعامل با ایالات متحده خاطرنشان کرد: "تاکنون آمریکاییها به طور رسمی مشارکت خود را در این جنگ جدید و حمله به ایران اعلام نکردهاند، به همین دلیل ممکن است در این مرحله از حملات ما مستثنی شوند؛ اما اگر ثابت شود یا خودشان اعلام کنند که در حملات علیه ایران مشارکت داشتهاند، قطعاً تصمیم ممنوعیت تردد و هدف قرار دادن کشتیها در دریای سرخ، شامل کشتیهای آمریکایی نیز خواهد شد."
پیش از این گفتگو، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پیامی ویدئویی اعلام کرد که بامداد دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، در پاسخ به حملات اسرائیل و آمریکا به لبنان، غزه و ایران، چندین هدف مهم در منطقهی یافای اشغالی را با چندین فروند موشک هدف قرار دادهاند.
یحیی سریع سه تصمیم راهبردی جدید این نیروها را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. ممنوعیت کامل تردد تمامی کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ؛ از این پس هرگونه تحرک این کشتیها هدفی مشروع برای نیروهای یمنی محسوب میشود.
۲. گسترش حملات نظامی در پاسخ به اقدامات اسرائیل در لبنان، ایران و غزه، در هماهنگی کامل با سایر جبهههای مقاومت.
۳. پافشاری بر حق دفاع از مردم یمن و ملتهای منطقه و تداوم عملیاتهای نظامی تا زمان لغو محاصره و توقف حملات.
تنشها میان تهران و تلآویو از شب گذشته، یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، وارد مرحلهی بیسابقهای شده است. سپاه پاسداران ایران حملات موشکی گستردهای را به سمت اسرائیل انجام داد که تعدادی از این موشکها در تلآویو و مناطق دیگر اصابت کردند. سپاه پاسداران علت این حملات را "عدم پایبندی اسرائیل و آمریکا به آتشبس و تداوم حملات اسرائیل به لبنان، بهویژه منطقهی ضاحیهی بیروت" عنوان کرده است.
در مقابل، نیروی هوایی اسرائیل چندین هدف نظامی را در مناطق غربی و مرکزی ایران مورد حمله قرار داد. گزارشها همچنین از هدف قرار گرفتن مجتمع پتروشیمی در ماهشهر حکایت دارند. ارتش اسرائیل در بیانیهای بر آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی خود تاکید کرده و مدعی شده است که تمامی تحرکات ایران را زیر نظر دارد. رسانههای اسرائیلی نیز اعلام کردهاند که این حملات متقابل ممکن است چندین روز به درازا بکشد.