همزمان با روز جهانی هنر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان متفاوت "نا-نمایشگاه هنری" با مشارکت ۱۴ هنرمند برجسته از شهرهای مختلف اقلیم کوردستان، در گالری "میدیا" شهر اربیل گشایش یافت.

احمد نبز، هنرمند نقاش و برگزارکننده این رویداد، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ در گفتگو با "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی هنر برنامه‌ریزی شده است. ۱۵ آوریل در سراسر جهان به عنوان روز هنرهای تجسمی شناخته می‌شود و با سایر حوزه‌ها نظیر تئاتر و موسیقی متفاوت است.

وی، در خصوص ایده منحصر‌به‌فرد این نمایشگاه افزود: هدف و فرمت خاص این رویداد را تا لحظه افتتاحیه حتی برای هنرمندان شرکت‌کننده نیز فاش نکرده بودیم. در این نمایشگاه، برخلاف سنت همیشگی، پشت تابلوها به نمایش درآمد و هیچ تصویری در معرض دید قرار نگرفت. این رویکرد متفاوت، بازخوردهای جالبی از سوی هنرمندان و بازدیدکنندگان داشت و آن‌ها پس از حضور در فضا، به فلسفه و هدف اصلی این چیدمان پی بردند.

در این نمایشگاه یک‌روزه، آثاری از هنرمندان: وهبی رسول، ریبوار سعید، نامو رستم‌زاده، حمه هاشم، احمد نبز، آزاد کریم، ناز علی، نرمین مصطفی، بشدار نوری، شکور سعید، خیری آدم، دشوار عیسی، کوسار جلال و هیمن حمید به نمایش گذاشته شد.