مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: برخی کشورها به دلیل شرایط جنگی با شوک‌های اقتصادی مواجه شده‌اند

1 ساعت پیش

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر لزوم جلوگیری از گسترش بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ، از آمادگی این نهاد برای کمک به کشورهای متقاضی خبر داد.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آماده‌ی ارائه‌ی کمک به کشورهایی است که به دلیل پیامدهای جنگ میان ایران و ایالات متحده درخواست حمایت کرده‌اند.

وی با اشاره به نوسانات اقتصادی ناشی از این درگیری‌ها اظهار داشت: «برخی کشورها به دلیل شرایط جنگی با شوک‌های اقتصادی مواجه شده‌اند که در واکنش به آن، سیاست‌های مالیاتی متفاوتی از جمله افزایش یا کاهش مالیات‌ها را اتخاذ کرده‌اند.»

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در ادامه‌ی سخنان خود تأکید کرد: «شوک مالی به وقوع پیوسته است و ما باید برای مقابله با پیامدهای آن آماده باشیم. تدوین اصلاحات ساختاری و سازنده امری ضروری است تا بتوانیم التهابات مالی موجود را کنترل کنیم. در این راستا، با سایر آژانس‌های جهانی برای کاهش اثرات این بحران در هماهنگی کامل هستیم.»

کریستالینا جورجیوا پیش از این نیز اعلام کرده بود که اقتصاد کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از ظرفیت بالایی برای مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ برخوردار است. وی دلیل این تاب‌آوری را تلاش‌های این کشورها در راستای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و برخورداری از نهادهای اقتصادی قدرتمند و باثبات عنوان کرده بود.