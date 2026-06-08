مسرور بارزانی درگذشت مدیر دفتر شبکه "رووداو" در بغداد را تسلیت گفت

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امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ (۸ ژوئن ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق، با انتشار پیامی درگذشت "هلکوت عزیز"، خبرنگار و مدیر دفتر شبکه رسانه‌ای "رووداو" در بغداد را تسلیت گفت.

در پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آمده است: با اندوه فراوان، خبر درگذشت روزنامه‌نگار هلکوت عزیز، خبرنگار و رئیس دفتر شبکه رسانه‌ای رووداو در بغداد را دریافت کردم.

مسرور بارزانی در ادامه افزود: این ضایعه را به همکاران، خانواده و بستگان محترم ایشان تسلیت می‌گویم و خود را شریک غم آنان می‌دانم. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و بهشت برین و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بعدازظهر امروز دوشنبه، هلکوت عزیز، روزنامه‌نگار و مدیر دفتر شبکه رووداو در بغداد، در مسیر حرکت به سمت استان بصره دچار سانحه رانندگی شد و جان خود را از دست داد.