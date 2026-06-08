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مسرور بارزانی درگذشت مدیر دفتر شبکه "رووداو" در بغداد را تسلیت گفت

کوردستان روداو هلکوت عزیز مسرور بارزانی

امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ (۸ ژوئن ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق، با انتشار پیامی درگذشت "هلکوت عزیز"، خبرنگار و مدیر دفتر شبکه رسانه‌ای "رووداو" در بغداد را تسلیت گفت.

در پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آمده است: با اندوه فراوان، خبر درگذشت روزنامه‌نگار هلکوت عزیز، خبرنگار و رئیس دفتر شبکه رسانه‌ای رووداو در بغداد را دریافت کردم.

مسرور بارزانی در ادامه افزود: این ضایعه را به همکاران، خانواده و بستگان محترم ایشان تسلیت می‌گویم و خود را شریک غم آنان می‌دانم. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و بهشت برین و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

بعدازظهر امروز دوشنبه، هلکوت عزیز، روزنامه‌نگار و مدیر دفتر شبکه رووداو در بغداد، در مسیر حرکت به سمت استان بصره دچار سانحه رانندگی شد و جان خود را از دست داد.

 
 
کاوە جم ,