بازگشایی مسیر عبور ۳۰۰ هزار محموله تجاری در بندر عباس

پس از وقفه‌ای در ترددهای تجاری که به دلیل تنش‌های میان آمریکا و ایران ایجاد شده بود، سرانجام اجازه عبور به محموله‌هایی داده شد که در بندر عباس متوقف شده بودند.

مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان، در گفتگو با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد: نزدیک به ۳۰۰ هزار محموله که پیش از آغاز درگیری‌ها به بندر عباس رسیده و متوقف شده بودند، اکنون اجازه عبور دریافت کرده‌اند.

وی، همچنین اشاره کرد که این محموله‌ها تنها متعلق به اقلیم کوردستان و عراق نبوده، بلکه شامل کالاهای کل منطقه است که به دلیل شرایط جنگی متوقف شده بودند. در حال حاضر، تنها به کالاهایی اجازه تردد داده می‌شود که پیش از درگیری‌ها به منطقه رسیده بودند؛ اما آمریکا همچنان از عبور محموله‌هایی که پس از شروع درگیری‌ها رسیده‌اند، جلوگیری می‌کند.

هرچند تجارت در اقلیم کوردستان کاملاً متوقف نشده و از راه‌های جایگزین استفاده شده است، اما به گفته مصطفی عبدالرحمن، بسته شدن موقتی تنگه هرمز و بندرعباس به دلیل طولانی شدن مسیرها و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، منجر به گرانی برخی کالاها در بازار شده است.