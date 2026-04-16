کشف سه گور دستهجمعی در اطراف موصل؛ بقایای پیکر پیشمرگان کشف شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مدیرکل پزشکی قانونی اقلیم کوردستان، از کشف سه گور دستهجمعی در اطراف شهر موصل خبر داد که مربوط به دوره جنگ علیه گروه ترویستی داعش هستند. او گفت بقایای تعدادی از اجساد مربوط به پیشمرگان کوردستان هستند و روند شناسایی آنها آغاز شده است.
امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، یاسین کریم، مدیرکل پزشکی قانونی اقلیم کوردستان، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: «پس از سال ۲۰۱۵ جستجو برای شناسایی گورهای دستهجمعی مربوط به جنگ با داعش آغاز شد. طبق شواهد مشخص شد در این منطقه سه گور دستهجمعی وجود دارد، در دو گور بقایای اجساد پیشمرگان و هممیهنان غیرنظامی و در گور دیگری بقایای اجساد زنان و کودکان پیدا شده است.»
وی افزود که با توجه به لباسهای پیدا شده در یکی از گورها، پیشبینی میشود ۱۰ تا ۱۵ پیشمرگ در آن گور دفن شدهاند.
او توضیح داد که شواهد نشان میدهد قربانیان با چشمان و دستهای بسته هدف تیراندازی قرار گرفتهاند و به تعدادی از آنها از پشت شلیک شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی گفت که روند شناسایی قربانیان با هماهنگی پزشکی قانونی بغداد انجام خواهد شد و تاکنون از ۱۵۰ خانواده پیشمرگان، نمونه دیانای گرفته شده است تا برای مطابقت در آزمایشها از آن استفاده شود.
ب.ن