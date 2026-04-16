هشدار وزیر جنگ آمریکا به تهران؛ نیروهای ما برای هر سناریویی آمادهاند
پیت هگست از مقامات ایرانی خواست مسیر دیپلماسی را انتخاب کنند
پیت هگست با تاکید بر اشراف اطلاعاتی واشنگتن بر مخفیگاههای تسلیحاتی ایران، از مقامات این کشور خواست مسیر دیپلماسی را انتخاب کنند.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ فروردین ۱۴۰۵)، با ارسال پیامی صریح به تهران اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه برای مقابله با هرگونه احتمالی در آمادگی کامل به سر میبرند. وی تاکید کرد که واشنگتن اطلاعات دقیقی از محل اختفای تسلیحات ایران در اختیار دارد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در تصمیمگیریهای خود خردمندانه عمل کنند.
وزیر جنگ آمریکا با اشاره به فشارهای گستردهی نظامی این کشور بر تهران، تصریح کرد: «ما اکنون تنها با ۱۰ درصد از توانمندیهای خود ایران را در محاصره قرار دادهایم و بهخوبی میدانیم که این کشور تسلیحات خود را در چه مکانهایی پنهان میکند.»
وی همچنین در پیامی خطاب به نیروهای نظامی کشورش گفت: «ایرانیها روزانه شاهد گامهای موفقیتآمیز سربازان ما هستند. پیام من به سربازان آمریکایی این است که قدرتمند بمانید، زیرا شما به تمام جهان نشان میدهید که جنگجوی آمریکایی بودن چه معنایی دارد.»
پیت هگست در بخش پایانی اظهارات خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا مسیر دیپلماسی و توافق را در پیش بگیرند. وی خاطرنشان کرد: «پیام ما به ایران این است که با درایت تصمیمگیری کنند. انتخاب مسیر توافق گزینهی بهتری است، چرا که این امر هم در راستای منافع مردم ایران و هم به نفع تمام جهان است.»