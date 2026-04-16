روز پنج‌شنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاح‌الدین از ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اربیل، استقبال کرد. در این دیدار که به بررسی مناسبات دوجانبه و اوضاع سیاسی منطقه اختصاص داشت، طرفین بر گسترش همکاری‌ها تأکید کردند.

طبق بیانیه صادر شده از سوی بارگاه بارزانی، سرکنسول روسیه در این دیدار ضمن تأکید بر روابط عمیق، استراتژیک و طولانی‌مدت میان کشورش و اقلیم کوردستان، از مواضع متوازن اقلیم در حفظ ثبات منطقه قدردانی کرد.

ماکسیم روبین اظهار داشت، روسیه اهمیت ویژه‌ای برای جایگاه و نفوذ پرزیدنت بارزانی قائل است و ابراز امیدواری کرد که روابط میان روسیه و اقلیم کوردستان بیش از پیش توسعه یابد. وی، همچنین دیدگاه کشورش را درباره تحولات اخیر منطقه تشریح کرد و خاطرنشان ساخت که مسکو مشتاق است از نظرات و تحلیل‌های پرزیدنت بارزانی در خصوص رویدادها و پیشامدهای جاری مطلع شود.

همچین پرزیدنت بارزانی، بر تقویت روابط تاریخی میان اقلیم کوردستان و روسیه تأکید کرد. ایشان با اشاره به آخرین تحولات منطقه تصریح کرد: اقلیم کوردستان هیچ‌گاه با جنگ و تنش موافق نبوده و معتقد است هیچ مشکلی از طریق درگیری نظامی حل نخواهد شد؛ بلکه تمامی چالش‌ها باید از مسیر گفتگو و دیپلماسی حل گردند.

ایشان مجدداً یادآور شد که اقلیم کوردستان هرگز بخشی از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه نبوده و نخواهد بود و از هیچ تحرک نظامی در منطقه حمایت نکرده است. پرزیدنت بارزانی افزود: متأسفانه علی‌رغم این مواضع شفاف، ظلم بسیاری در حق اقلیم صورت گرفته و در پی حملات گسترده موشکی و پهپادی، تعدادی از شهروندان ما شهید و مجروح شده‌اند.

در بخش دیگری از این دیدار، پرزیدنت بارزانی به موضوع استان کرکوک پرداخت و تأکید کرد: کرکوک باید به شهری تبدیل شود که الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز و برادری میان تمام طیف‌ها و مؤلفه‌ها باشد. پارت دمکرات کوردستان همواره حامی حقوق تمامی جوامع بوده و بارها از حقوق و دستاوردهای خود به خاطر رفاه مردم و دیگر طیف‌ها گذشت کرده است.

ایشان در پایان تأکید کرد: ما به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که با تداوم معاملات مشکوک "هتل رشید"، با اراده رأی‌دهندگان کرکوک و سرنوشت ساکنان این شهر بازی شود.