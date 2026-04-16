سخنگوی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید وضعیت کنونی این شهر را نتیجه‌ی توافق‌های تحمیلی است

38 دقیقه پیش

محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی مواضع این حزب را در قبال تحولات کرکوک تشریح کرد. وی با تاکید بر حمایت همیشگی پارت دموکرات کوردستان از حقوق تمام طیف‌های عراق و اقلیم کوردستان، وضعیت فعلی کرکوک را پیامد و ادامه‌ی توافق‌های هتل رشید دانست.

سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در این بیانیه تصریح کرد: «با صراحت اعلام می‌کنیم که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تامین حقوق مشروع تمامی طیف‌های قومی، مذهبی و آیینی است و باور داریم که کرکوک باید کانون همزیستی تمامی این طیف‌ها باشد.»

وی افزود که پارت دموکرات کوردستان فداکاری‌های بی‌شماری برای کرکوک به عنوان یک سرزمین و برای مردم عزیز آن انجام داده و تمامی تلاش‌ها و مواضع این حزب در راستای سربلندی و سعادت آنان بوده است.

محمود محمد در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد از روندهای سیاسی اخیر خاطرنشان کرد: «موضع پارت دموکرات کوردستان کاملاً روشن است؛ ما مخالف توافق‌هایی بودیم که به دور از حسن نیت و بدون حضور احزاب سیاسیِ نماینده‌ی مردم مقاوم کرکوک، در هتل رشید بر این شهر تحمیل شد. شرایط کنونی نیز پیامد و ادامه‌ی همان توافق‌ها است.»

وی در پایان تاکید کرد که این حزب تنها از تصمیمات و توصیه‌هایی حمایت خواهد کرد که با مشارکت جمعی تمامی احزاب سیاسی و نمایندگان طیف‌های مختلف اتخاذ شده باشند.