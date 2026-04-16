آغاز صادرات نفت عراق از بندر بانیاس سوریه به مقصد اروپا

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، امروز پنج‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، از بارگیری نخستین محموله نفت عراق در بندر بانیاس سوریه خبر داد. این اقدام با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و دستیابی به بازارهای اروپایی صورت گرفته است.

علی نزار، مدیرکل شرکت سومو، در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار داشت: امروز نخستین محموله نفت سیاه عراق که پیش‌تر در پالایشگاه بانیاس سوریه تخلیه شده بود، بارگیری شد تا از طریق دریای مدیترانه به دست مصرف‌کنندگان و پالایشگاه‌های اروپایی برسد.

وی با تأکید بر استراتژیک بودن این گام افزود: افتتاح این مسیر جدید بازاریابی، هم در شرایط بحرانی کنونی و هم برای آینده صادرات نفت عراق بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل سومو، همچنین خاطرنشان کرد که این شرکت به دنبال افزایش سطح صادرات نفت عراق از طریق شناسایی گلوگاه‌های جدید است و با وجود تمامی چالش‌های لجستیکی، فنی و امنیتی، تلاش‌ها برای گسترش حضور در بازارهای جهانی ادامه دارد.

همزمان، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز تایید کرد که عملیات بارگیری این محموله در بندر بانیاس توسط شرکت نفت سوریه و به وسیله تانکرهای نفت‌کش ویژه آغاز شده است.