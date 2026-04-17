بازگشایی تنگه هرمز؛ ناجی اقتصاد عراق از بحران نقدینگی

2 ساعت پیش

دکتر مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، در گفتگویی اختصاصی با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز، عراق را از بحران شدید نقدینگی نجات داده و کلید حل بخش بزرگی از مشکلات مالی این کشور خواهد بود.

مشاور اقتصادی نخست‌وزیر فاش کرد که به دلیل تبعات ناشی از بحران در تنگه هرمز، بودجه عمومی عراق با یک آزمون سخت روبرو شد؛ به طوری که درآمدهای ماه مارس به حدود ۴ تریلیون دینار سقوط کرد. این در حالی است که دولت تنها برای تأمین هزینه‌های حقوق، بازنشستگی و رفاه اجتماعی، ماهانه به ۸ تریلیون دینار نقدینگی نیاز دارد.

دکتر مظهر محمد اشاره کرد که پیش از بازگشایی مسیر، سیاست‌گذاران مالی عراق میان دو گزینه دشوار قرار داشتند؛ روی آوردن به استقراض داخلی و انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت یا استقراض خارجی از نهادهای بین‌المللی برای حمایت از ذخایر ارزی و حفظ ثبات ارزش دینار.

وی افزود: اعلام بازگشایی تنگه هرمز به عنوان نشانه‌ای از صلح، به این معناست که نیاز به استقراض به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؛ چرا که صادرات نفت عراق از این آبراه به سطح عادی خود، یعنی ۳.۴ میلیون بشکه در روز، باز خواهد گشت.

مشاور نخست‌وزیر در پایان تأکید کرد که این بحران بار دیگر خطرات اتکای مطلق به درآمدهای نفتی را نشان داد. وی خاطرنشان کرد که عراق باید در آینده ابزارهای مالی و اقتصادی پایدارتری را برای مقابله با شوک‌های خارجی و ناگهانی ایجاد کند.