نچیروان بارزانی و معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان و معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا، اوضاع منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز جمعه ۱۷ آوریل، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه، با سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد و اوضاع منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه در این دیدار دو طرف بر اهمیت تداوم آتش‌بس و گفت‌وگو و تفاهم، با هدف جلوگیری از تکرار درگیری و تحقق صلح و حفظ آرامش و ثبات در سراسر خاورمیانه، تأکید کردند.

در بیانیه آمده است که روابط عراق و اقلیم کوردستان با جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای مورد گفت‌وگو در این دیدار بوده‌ و بر پیشبرد روابط و همکاری در زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تأکید شده است.

