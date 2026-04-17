مسرور بارزانی و وزیر داخلی ایالات متحده درباره انرژی و امنیت منطقه گفتگو کردند
عصر امروز جمعه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان عراق، در تماسی تلفنی با "داگ بورگوم"، وزیر داخلی ایالات متحده و رئیس شورای ملی انرژی کاخ سفید، گفتگو کرد. در این تماس، طرفین درباره توسعه روابط دوجانبه در حوزه انرژی و نقش مثبت شرکتهای آمریکایی در حمایت از صنعت انرژی اقلیم کوردستان تبادل نظر کردند.
همچنین دو طرف وضعیت امنیتی و اقتصادی اقلیم کوردستان و عراق را در سایه آتشبس میان آمریکا و ایران مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر داخلی آمریکا در این گفتگو از رهبری و حمایتهای نخستوزیر اقلیم کوردستان در پروندههای مرتبط با انرژی قدردانی کرد.
مسرور بارزانی نیز ضمن تشکر از حمایتهای مستمر ایالات متحده، بر لزوم حفاظت از اقلیم کوردستان و توقف حملات تروریستی به زیرساختهای انرژی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که اقلیم کوردستان به همکاری برای دستیابی به صلح و رفاه در منطقه متعهد است.