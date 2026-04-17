ترامپ از نزدیکی توافق تاریخی با ایران خبر داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۶، در مجموعهای از مصاحبهها با رسانههای بینالمللی، از برطرف شدن تمامی اختلافات در مسیر توافق با ایران خبر داد.
ترامپ در گفتگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد: هیچ نقطه اختلافی در توافق باقی نمانده و ما به امضای آن بسیار نزدیک هستیم. وی همچنین به وبسایت اکسیوس گفت که انتظار دارد توافق نهایی ظرف یک یا دو روز آینده حاصل شود و تاکید کرد که ایرانیها خواهان ملاقات هستند و مذاکرات در آخر هفته جاری ادامه خواهد یافت.
رئیسجمهور آمریکا ضمن تاکید بر اینکه این توافق از امنیت اسرائیل محافظت میکند، با لحنی صریح خطاب به تلآویو گفت: اسرائیل باید متوقف شود. آنها نمیتوانند به منفجر کردن ساختمانها در لبنان ادامه دهند؛ من اجازه چنین کاری را به آنها نخواهم داد.
ترامپ در گفتگو با رویترز فاش کرد که بر اساس این توافق، آمریکا و ایران برای جمعآوری و انتقال اورانیوم غنیشده ایران به ایالات متحده همکاری خواهند کرد. وی افزود: ما با آرامش و بدون عجله روند تحویل گرفتن اورانیوم را طی میکنیم.
طبق گزارش بلومبرگ، ترامپ تایید کرده که ایران با توقف نامحدود برنامه هستهای خود موافقت کرده است. با این حال، وی در اظهارنظری غیرمنتظره مدعی شد که ایران در ازای این توافق، "هیچگونه دارایی بلوکه شدهای را از آمریکا دریافت نخواهد کرد".
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی تنگه هرمز تا زمان اجرای ۱۰۰ درصدی توافق باقی خواهد ماند. وی همچنین به احتمال سفر خود به اسلامآباد، پایتخت پاکستان، اشاره کرد اما گفت که هنوز تصمیم قطعی در این باره نگرفته است.