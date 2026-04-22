با کاهش پروازه‌های لوفت‌هانزا، تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی، حدود ۴۰ هزار تُن در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به دلیل افزایش ۷۰ درصدی قیمت سوخت و بحران انرژی ناشی از مسدود شدن تنگه‌ی هرمز، بخش بزرگی از پروازهای خود را در شش ماه آینده لغو کرد.

به گزارش روزنامه‌ی «نیویورک تایمز»، گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا جهت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و مقابله با افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها، تصمیم به لغو ۲۰ هزار پرواز گرفته است.

این شرکت اعلام کرد که با اجرای این تصمیم، تا پایان ماه اکتبر سال جاری میلادی، حدود ۴۰ هزار تُن در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد. قیمت جهانی سوخت هواپیما از زمان آغاز تنش‌ها در اواخر ماه فوریه، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته که فشار سنگینی بر شرکت‌های اروپایی وارد کرده است؛ چرا که ۴۱ درصد سوخت وارداتی اروپا از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کند که اکنون به دلیل تنش‌های راهبردی، فعالیت آن مختل شده است.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار داده است که ذخایر سوخت هواپیما در اروپا تنها برای شش هفته کفایت می‌کند. در همین پیوند، وزرای ترابری کشورهای اروپایی برای یافتن راه‌های جایگزین و تأمین سوخت از ایالات متحده‌ی آمریکا تشکیل جلسه داده‌اند. لوفت‌هانزا اعلام کرده است که پروازهای کوتاه خود را از مبدأ شهرهای فرانکفورت و مونیخ کاهش داده و ۲۷ فروند هواپیمای مدل قدیمی را به‌طور کامل از رده خارج می‌کند. هم‌زمان شرکت‌های دیگری همچون «رایان‌ایر» و «کی‌ال‌ام» نیز نسبت به اتمام ذخایر سوخت خود هشدار داده و از احتمال کاهش پروازها خبر داده‌اند.