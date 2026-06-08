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شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد که هدف نهایی در مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده آمریکا در آستانه تحقق است. وی، همچنین از تمامی طرف‌های درگیر در مناقشه خواست تا خویشتن‌داری پیشه کنند.

روز دوشنبه (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، نخست‌وزیر پاکستان تصریح کرد که گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به تنش‌ها و جنگ در خاورمیانه، از طریق میانجی‌گری پاکستان کماکان ادامه دارد؛ این در حالی است که اخیراً تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل شدت یافته است.

از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره گفت: رایزنی‌های دیپلماتیک به طور طبیعی در هر شرایطی ادامه خواهد داشت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل از انجام حملات هوایی به چند هدف نظامی متعلق به ایران در مناطق غربی و مرکزی این کشور خبر داده است. به گفته ارتش اسرائیل، مجتمع پتروشیمی ماهشهر در جنوب غربی ایران نیز در میان این اهداف بوده و این حملات، چند ساعت پس از شلیک موشک‌های ایرانی به سمت اسرائیل صورت گرفته است. ارتش اسرائیل همچنین اشاره کرد که این عملیات با هدایت سرویس اطلاعات نظامی انجام شده و نیروی هوایی این کشور چند پایگاه نظامی را در خاک ایران بمباران کرده است.

در مقابل، تلویزیون رسمی ایران وقوع انفجار در شهرهای تهران، تبریز و اصفهان را تایید کرد. خبرگزاری "مهر" از شنیده شدن صدای دو انفجار مهیب در تهران خبر داد و خبرگزاری "تسنیم" نیز به وقوع انفجار در حومه شهر کرج اشاره کرد.