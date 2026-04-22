دومین سد بزرگ اقلیم کوردستان سرریز شد

1 ساعت پیش

سامان اسماعیل، مدیر سد دربندیخان، امروز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که مخزن این سد به طور کامل پر شده و عملیات رهاسازی آب به سمت رودخانه "سیروان" آغاز شده است.

سد دربندیخان توانایی گنجایش ۳ میلیارد متر مکعب آب را دارد و یکی از حیاتی‌ترین منابع تأمین آب و تولید برق در اقلیم کوردستان محسوب می‌شود.

طبق داده‌های آماری، در طول ۶۵ سال گذشته، این پانزدهمین بار است که سد دربندیخان به مرحله سرریز می‌رسد.

امسال از مجموع ۲۵ سد موجود در اقلیم کوردستان، تاکنون ۲۳ سد سرریز شده‌اند. در حال حاضر تنها دو سد بزرگ "دوکان" و "گومسپان" تا رسیدن به ظرفیت نهایی و سرریز شدن فاصله دارند.