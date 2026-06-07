3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فرهاد پیربال، نویسنده و پژوهشگر سرشناس کورد، با اشاره به ظرفیت‌های غنی فرهنگی کوردستان، خواستار بازنگری در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی شد تا آثار و سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین به‌عنوان کالاهای ارزشمند فرهنگی در سطح جهانی معرفی و عرضه شوند.

وی در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب کوردی در اربیل، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار کوردستان۲۴، سیاست فرهنگی اقلیم کوردستان را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت کتاب به‌عنوان یک کالای فرهنگی و ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

پیربال گفت: «کوردستان تنها سرزمین نفت و منابع طبیعی نیست؛ این سرزمین از نویسندگان برجسته و آثار ارزشمند فراوانی برخوردار است که بخشی از سرمایه ملی ما به شمار می‌آیند.»

تاریخ زبان و ادبیات کوردی سرشار از دوره‌های درخشان و آثار ادبی ماندگاری است که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و هویت کوردی دارند.

این نویسنده نامدار بر ضرورت تغییر نگاه دولت اقلیم کوردستان و ناشران به کتاب تأکید کرد و افزود: «کتاب باید به‌عنوان یک کالای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های اقتصادی آن نیز در نظر گرفته شود. ترجمه آثار نویسندگان کورد به زبان‌های زنده دنیا و عرضه آنها در بازارهای جهانی می‌تواند دستاوردهای فرهنگی و منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.»

ادبیات کلاسیک کوردی دربرگیرنده مفاهیمی چون میهن‌دوستی، عشق، حماسه، فداکاری و دیگر ارزش‌های جهان‌شمول است؛ مفاهیمی که با ترجمه و معرفی به زبان‌های دیگر می‌توانند سهمی در غنای میراث ادبی جهان داشته باشند.

پیربال خواستار بازنگری در سیاست‌های فرهنگی اقلیم شد و اظهار داشت: «همان‌گونه که برای بخش انرژی سیاست‌گذاری ویژه انجام می‌شود، حوزه فرهنگ نیز نیازمند راهبردها و برنامه‌ریزی‌های مشخص است. آثار نویسندگان کورد باید به‌عنوان دارایی‌های ملی شناخته شوند و در چارچوب اقتصاد فرهنگی و اقتصاد ملی مورد حمایت قرار گیرند.»

در حوزه ادبیات معاصر کوردی نیز آثار ارزشمند بسیاری خلق شده‌اند که شماری از آنها، از جمله آثار بختیار علی، به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده‌اند.

فرهاد پیربال خود نیز از جمله نویسندگان کوردی است که آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. او تاکنون بیش از ۸۰ اثر در حوزه‌های داستان، رمان، شعر، نمایشنامه، پژوهش و تاریخ منتشر کرده است.

پیربال فارغ‌التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه است و در سال ۱۹۹۴ بنیاد فرهنگی شرف‌خان بدلیسی را تأسیس کرد.

ب.ن