تشکیل کمیته ویژه برای رفع موانع گمرکی میان بغداد و اربیل
وزیر بازرگانی عراق، اعلام کرد که کمیتهای ویژه برای رسیدگی و حل چالشهای مربوط به سیستم الکترونیکی گمرکی (آسیکودا) تشکیل شده و این مشکلات ظرف چند روز آینده بهطور کامل برطرف خواهد شد.
اثیر داود الغریری، وزیر بازرگانی عراق، لە گفتگو با "کوردستان٢٤"، با تأکید بر اهمیت یکپارچهسازی رویهها، تصریح کرد: هماهنگی مستمری با اقلیم کوردستان عراق برای حلوفصل این پرونده و نیل به یک سازوکار واحد گمرکی در جریان است.
سیستم آسیکودا چیست و چرا چالشبرانگیز شد؟
آسیکودا (ASYCUDA) یک سیستم جهانی و مکانیزه برای مدیریت امور گمرکی است که توسط سازمان ملل متحد توسعه یافته است. هدف از اجرای این طرح، مدرنسازی فرآیندهای تجاری، تسریع در ترخیص کالا، مبارزه با فساد و افزایش درآمدهای دولتی از طریق الکترونیکی کردن تراکنشهاست.
با این حال، پیادهسازی این سیستم در عراق، بهویژه در نقاط تماس مرزی میان اقلیم کوردستان و سایر استانهای عراق، مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کرده بود. یکی از اصلیترین چالشها، پدیده "اخذ مالیات مضاعف" بود؛ به طوری که کالاهای وارداتی از مرزهای اقلیم کوردستان، مجدداً در ایستبازرسیهای دولت مرکزی مشمول عوارض میشدند که این امر مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده برای شهروندان شده بود.
تلاش برای توافق نهایی
دولت فدرال در بغداد بر یکپارچگی سیاستهای گمرکی در سراسر کشور جهت جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید دارد. در مقابل، دولت اقلیم کوردستان ضمن پافشاری بر حقوق قانونی خود در مدیریت گذرگاهها، آمادگی خود را برای اجرای این سیستم مشروط بر هدایت آن از طریق نهادهای رسمی اقلیم اعلام کرده است. تشکیل این کمیته جدید، نتیجه نشستهای فنی متعددی است که طی مدت اخیر میان دو طرف برگزار شده است.