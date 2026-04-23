اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، علی میران، مدیر بخش فنی مرکز مین‌زدایی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که تاکنون ۵۶۳ کیلومتر مربع از زمین‌های مین‌گذاری شده را پاکسازی کرده‌اند و کار برای پاکسازی ۲۱۳ کیلومتر باقی‌مانده ادامه دارد.

میران به کوردستان۲۴ گفت: «تعداد قربانیان مین در اقلیم کوردستان به بیش از ۱۳ هزار و ۶۱۰ نفر رسیده است و در سال ۲۰۲۶ نیز تاکنون ۴ نفر قربانی انفجار مین شده‌اند.»

وی افزود: «تاکنون ۴۹ کارمند مرکز ما در جریان مین‌روبی جان خود را از دست داده‌اند، ۳۵ نفر از آنها در حین عملیات خنثی‌سازی و ۱۴ نفر نیز در اثر سانحه رانندگی در حال انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند.»

او توضیح داد: «در ابتدا در اقلیم کوردستان ۷۷۶ کیلومتر مربع زمین مین‌گذاری شده وجود داشت، اما تاکنون ۵۶۳ کیلومتر از آن پاکسازی شده و کار برای پاکسازی ۲۱۳ کیلومتر باقی‌مانده ادامه دارد.»

علی میران آمار مناطقی که همچنان بیشترین مساحت مین‌گذاری‌شده را دارند به شرح زیر اعلام کرد:

پنجوین: بیش از ۴۰ کیلومتر مربع.

شارباژیر: بیش از ۳۰ کیلومتر مربع.

سوران: بیش از ۲۲ کیلومتر مربع.

چومان: بیش از ۲۱ کیلومتر مربع.

خانقین: بیش از ۱۸ کیلومتر مربع.

حلبچه: بیش از ۱۴ کیلومتر مربع.

آمیدی: بیش از ۹ کیلومتر مربع.

اقلیم کوردستان، از جمله مناطقی است که بیشترین تعداد مین و پس‌مانده جنگی در آن بر جای مانده ‌است.

هر ساله در اقلیم کوردستان، ده‌ها شهروند در اثر انفجار مین کشته و مجروح می‌شوند.

بیشتر مین‌ها در طول جنگ عراق و ایران در دهه ١٩٨٠ کاشته شد‌ه‌اند.

سازمان تروریستی داعش نیز پس از سال ٢٠١٤ مناطقی را که اشغال کرده بود، مین‌گذاری کرد.

مرکز مین‌زدایی اقلیم کوردستان، از پاکسازی دو میلیون و ٨٠٣ هزار و ٣٢٦ متر مربع زمین، از مین و مواد منفجره در سال ٢٠٢٣ خبر داده است.

دولت اقلیم کوردستان میلیاردها دینار به مین‌زدایی در مناطق مختلف اقلیم تخصیص داده است.

