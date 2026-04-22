اربیل (کوردستان۲۴) ـ ایران امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، در یک بن‌بست پرتنش که بر آتش‌بس در جنگ خاورمیانه سایه افکنده بود، متعهد شد تا زمانی که ایالات متحده به محاصره بنادر آن کشور ادامه دهد، تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.

در حالی که حملات در سراسر منطقه از زمان شروع آتش‌بس عمدتاً متوقف شده است، اما هیچ کاهشی در فشار بر این مسیر تجاری حیاتی مشاهده نشده است و دو طرف از اهرم اقتصادی خود برای وادار کردن طرف مقابل به عقب‌نشینی استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه قرار بود آتش‌بس در اوایل این هفته منقضی شود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخرین لحظه تمدید نامحدود را اعلام کرد تا زمان بیشتری برای مذاکرات صلح با میانجیگری پاکستان فراهم شود.

ایران اعلام کرد که از تلاش‌های پاکستان استقبال می‌کند، اما هیچ اظهار نظر دیگری در مورد سخنان ترامپ نکرد.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده تهران در دور اول مذاکرات در اسلام‌آباد، گفت: «آتش‌بس کامل تنها در صورتی معنا دارد که از طریق محاصره دریایی نقض نشود. بازگشایی تنگه هرمز در بحبوحه نقض آشکار آتش‌بس امکان‌پذیر نیست.»

قیمت نفت پیش از کاهش در روز پنجشنبه، چهار درصد افزایش یافت، زیرا به نظر نمی‌رسید که دو طرف به برگزاری مذاکرات جدید نزدیک‌تر شده باشند.

ترامپ به نیویورک پست گفت که مذاکرات می‌تواند ظرف دو تا سه روز در پاکستان از سر گرفته شود، اگرچه ایران مشارکت خود را تأیید نکرده است و جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه سفر خود به اسلام‌آباد را به حالت تعلیق درآورد.

ای‌اف‌پی/ب.ن