اربیل (کوردستان۲۴) ـ روز چهارشنبه، واشینگتن پست گزارش داد که ارزیابی پنتاگون نشان میدهد پاکسازی کامل تنگه هرمز از مینهای کار گذاشتهشده توسط ایران، که میتواند قیمت نفت را بالا نگه دارد، تا شش ماه طول میکشد
ایران از زمان آغاز جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، این آبراه حیاتی را تقریباً مسدود کرده است و این امر باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز و اختلال در اقتصاد جهانی شده است.
این تنگه - که در زمان صلح حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند - در جریان آتشبسی متزلزل تا حد زیادی بسته مانده و ایالات متحده محاصرهای را اعمال کرده است
واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که حتی اگر خصومتها پایان یابد و محاصره برداشته شود، طبق ارزیابی پنتاگون، پاکسازی آبراه از مینها میتواند ماهها طول بکشد.
بر پایه این ارزیابی بعید است چنین عملیاتی قبل از پایان جنگ آغاز شود.
به گزارش واشینگتن پست، این تخمین شش ماهه در یک جلسه توجیهی با اعضای کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده است.
طبق این گزارش، به قانونگذاران گفته شده است که ایران ممکن است ۲۰ مین یا بیشتر را در داخل و اطراف تنگه کار گذاشته باشد که برخی از آنها با استفاده از فناوری GPS از راه دور شناور شدهاند که تشخیص آنها را دشوارتر میکند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد «منطقه خطر» به مساحت ۱۴۰۰ کیلومتر مربع - ۱۴ برابر پاریس - که ممکن است مین در آن وجود داشته باشد، هشدار داده است.
رئیس مجلس ایران گفت که جمهوری اسلامی تا زمانی که محاصره دریایی ایالات متحده ادامه داشته باشد، تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد.
سخنگوی هاپاگ-لوید، شرکت حمل و نقل آلمانی، هفته گذشته هشدار داد که کشتیها به جزئیات مسیرهای مناسب نیاز دارند، زیرا همچنان از مینها میترسند.
هنگامی که تنگه هرمز در آغاز آتشبس این ماه به طور موقت بازگشایی شد، به دلیل ترس از حملات یا مینها، تنها چند کشتی از آن عبور کردند.
پیش از این در ماه آوریل، نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که کشتیهایش برای شروع پاکسازی مینها از این آبراه عبور کردهاند، اما این توسط سپاه پاسداران ایران رد شد و سپاه هر کشتی نظامی که سعی در عبور از کانال را داشته باشد تهدید کرد.
لندن از روز چهارشنبه میزبان مذاکراتی با حضور برنامهریزان نظامی بیش از ۳۰ کشور درباره مأموریتی چندملیتی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از ناوبری در تنگه هرمز پس از پایان خصومتها است.
قرار است ائتلاف «دفاعی» در مورد برنامههای بازگشایی تنگه هرمز و انجام عملیات پاکسازی مین بحث کند.
