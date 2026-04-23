ایران با نادیده گرفتن محاصره آمریکا از دریافت عوارض کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ حمیدرضا حاجی بابایی، نائبرئیس مجلس شورای اسلامی ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، گفت که ایران اولین درآمد حاصل از عوارضی را که بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز وضع میکند، جمعآوری کرده است. این در حالی است که اختلالات ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به مذاکرات صلح برنامهریزیشده که در هالهای از ابهام قرار دارد، خطوط هوایی بیشتری که به سوخت نیاز دارند، پروازها را لغو کردند، قیمت نفت افزایش یافت و شاخص PMI جهانی S&P که به شدت مورد توجه است، نشان داد که فعالیت تجاری منطقه یورو برای اولین بار در 16 ماه گذشته کاهش یافته است.
ایران متعهد شد تا زمانی که ایالات متحده بنادرش را محاصره کند، تنگه هرمز را به روی همه کشتیها به جز تعداد کمی از کشتیهای مجاز بسته نگه دارد و درخواستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تسلیم شدن در برابر تهدیدات ایالات متحده، بازگشایی هرمز و تحویل اورانیوم غنیشده خود را نادیده گرفت.
با گذشت دو هفته از آغاز آتشبس، حملات در سراسر منطقه عمدتاً متوقف شده است؛ با این حال، بنبست بر سر این مسیر تجاری حیاتی همچنان ادامه دارد و دو طرف به دنبال کسب اهرم اقتصادی هستند. در همین حال، ترامپ آتشبسی نامحدود را برای فراهم کردن زمینه مذاکرات بیشتر با میانجیگری پاکستان اعلام کرد.
ایافپی/ب.ن