افت سهام ایالات متحده پس از بسته شدن دوباره تنگه هرمز

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سهام وال استریت در اوایل امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، کاهش یافت و بخشی از سود اخیر خود را از دست داد، زیرا قیمت نفت پس از بسته شدن مجدد تنگه هرمز توسط ایران افزایش یافت.

تحلیلگران ضررهای اولیه امروز دوشنبه را به عنوان یک عقب‌نشینی خفیف پس از یک رشته افزایش تقریباً بدون وقفهٔ تاکنون، در ماه آوریل، توصیف کردند.

حدود پنج دقیقه پس از شروع معاملات، میانگین صنعتی داو جونز با 0.1 درصد کاهش به 49417.01 رسید.

شاخص S&P 500 با 0.2 درصد کاهش به 7115.44 رسید، در حالی که شاخص ترکیبی نزدک که غنی از فناوری است نیز با 0.2 درصد کاهش به 24430.94 رسید.

قیمت نفت روز جمعه پس از اعلام ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری به شدت کاهش یافت. اما ایران به سرعت این آبراه حیاتی را دوباره بست و دلیل آن را محاصره بنادر خود توسط ایالات متحده اعلام کرد.

سرمایه‌گذاران آمریکایی موضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جنگ را مشابه رویکرد او در قبال تعرفه‌ها در سال گذشته می‌دانند، زمانی که ترامپ پس از واکنش منفی بازارهای مالی، از اعمال سنگین‌ترین تعرفه‌ها عقب‌نشینی کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن