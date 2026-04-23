سازمان گردشگری: با آرام شدن اوضاع گردشگران بیشتری وارد اقلیم کوردستان شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۲۳ آوریل، ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«با آرام شدن اوضاع، تعداد قابل توجهی از گردشگران از اماکن گردشگری اقلیم کوردستان بازدید کردهاند.»
او با اشاره به اینکه هنوز آمار نهایی گزارش نشده است، افزود که تیمهای نظارتی این سازمان از ورود موج جدید گردشگران به اقلیم کوردستان خبر دادهاند.
سخنگوی سازمان گردشگری اظهار داشت:«با آمدن فصل بهار گردشگران بیشتر به طبیعت میروند. ما همزمان کارزار وسیعی را برای حفاظت از محیط زیست در این فصل آغاز کردهایم. این کارزار در هماهنگی با سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمانهای مدنی انجام میشود و در آن دفترچههای راهنمایی و کیسههای زباله بین گردشگران توزیع میشود.»
او از نیروهای انتظامی به دلیل فراهم کردن تسهیلات در ایست بازرسیها برای گردشگران قدردانی کرد و گفت این اقدام موجب رضایت گردشگران شده است.
سخنگوی سازمان گردشگری در پایان سخنان خود تأکید کرد که این سازمان تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران به کار میگیرد.
