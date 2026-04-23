استاندار اربیل: هوای پایتخت با استانداردهای جهانی مطابقت دارد

نشست "کمیته عالی حفاظت و بهبود محیط زیست اربیل" به ریاست امید خوشناو، استاندار اربیل و با حضور مسئولان نهادهای مرتبط در دیوان استانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست کە امروز پنج‌شنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، برگزار شد، امید خوشناو با تاکید بر اهمیت مسائل زیست‌محیطی اظهار داشت: حفاظت از پاکیزگی محیط زیست، بخش جدایی‌ناپذیر از سلامت عمومی جامعه است. صیانت از طبیعت کوردستان یک امانت تاریخی و مسئولیتی ملی و اخلاقی بر دوش تک‌تک آحاد جامعه محسوب می‌شود.

استاندار اربیل در بخشی از سخنان خود به دستاوردهای زیست‌محیطی پایتخت اشاره کرد و افزود: با حمایت مستقیم مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و از طریق اجرای پروژه‌های استراتژیکی همچون کمربند سبز و پروژه روشنایی، گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته شده است.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که در پی اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به تعطیلی پالایشگاه‌های غیرمجاز، در حال حاضر کیفیت هوای اربیل به شکل چشم‌گیری بهبود یافته و با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع رهاسازی زباله و پسماند توسط برخی شهروندان و گردشگران در اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا، کمیته عالی محیط زیست مقرر کرد: برنامه‌های آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای شهروندان با قوت ادامه یابد و سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر قانونی و اقدامات تنبیهی علیه افرادی که موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند، اتخاذ گردد.